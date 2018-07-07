«Россия подавляет свободу прессы»: США вступились за свои СМИ

США обвинили Россию в «удушении свободы прессы и независимости средств массовой информации» из-за штрафа, наложенного на «Радио Свобода» за непредоставление органам власти информации о своей деятельности в соответствии со статусом иностранного агента. В прошлом году американские власти вынудили руководство RT зарегистрировать телеканал как иностранного агента, а затем закрыли ему доступ в парламент США.

Государственный департамент США обвинил Москву в «удушении свободы прессы и независимости средств массовой информации» после того, как российский суд оштрафовал спонсируемое США радио «Свободная Европа/Радио Свобода» за нарушение закона «об иностранных агентов».

«Российское правительство продолжает подавлять свободу прессы и независимость СМИ. Мы осуждаем избирательные штрафы в отношении «Радио Свобода» и «Голос Америки» в соответствии с российским законодательством о «об иностранных агентах», — цитирует Reuters заявление пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науэрт.

Двумя днями ранее мировой судья судебного участка 423 по Тверскому району Москвы оштрафовал «Радио Свобода» на 100 тысяч рублей за непредоставление отчета о своей деятельности. «Радио Свобода» не предоставило органам власти информацию о своей деятельности в соответствии со статусом иностранного агента.

Цукер занимал должность главы NBC Entertainment, когда телеканал заключил контракт с Дональдом Трампом, который с 2004 года вел на нем свое собственное реалити-шоу.

«Давайте начистоту: Джефф Цукер заработал состояние, создавая Дональда Трампа в NBC; он сделал состояние добиваясь избрания Трампа за миллиарды долларов в виде бесплатных эфиров; и теперь он делает состояние, притворяясь, что оппонирует Трампу в CNN», — заявил Аслан.

«По-настоящему долгая забастовка была бы отличной идеей. Работники получат больше денег, а мы избавимся от фейковых новостей», — написал Трамп.

По его мнению, работники издания хотят бастовать, потому что «Безос им недостаточно платит». В мае адвокат президента США Рудольф Джулиани рассказал, что Трамп заблокировал продажу CNN гигантом AT&T . Это решение американского лидера вскоре было отменено судом и сделка была санкционирована.

Весной нынешнего года американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 1 апреля российский телеканал RT прекратил вещание в Вашингтоне. По данным агентства, причиной остановки вещания является прекращение работы телевизионных станций WNVT и WNVC, которые обеспечивали ретрансляцию более 10 зарубежных телеканалов в районе Вашингтона.

Телестанции прекращают работу в связи с продажей телевизионных частот компаниям беспроводной связи. Аукцион по продаже частот должен состояться через год, передает ФАН.

«Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», — так прокомментировала произошедшее главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Минобороны России За две недели до этого стало известно, что Великобритания может лишить лицензии на вещание в стране телеканал RT. Это произойдет в случае, если будет доказана причастность России к отравлению бывшему полковника ГРУ Сергея Скрипаля , передает НСН.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал это заявление полным абсурдом, при этом, не исключив, что власти страны все-таки смогут сильно осложнить работу российским журналистам в Великобритании.

«Можно предположить, что британские руководящие органы запретят деятельность RT, Sputnik на территории Великобритании, они могут запретить въезд гражданам России, могут объявить войну, бойкот, что угодно. Всерьез это рассматривать нельзя, потому что в сухом остатке мы имеем высосанные из пальца обвинения, не имеющие доказательств, но последствия этих ультиматумов могут привести к репрессиям наших отечественных СМИ», — заметил Шафир.

13 ноября 2017 года американские власти вынудили руководство RT зарегистрировать телеканал как иностранного агента. При этом Вашингтон неоднократно подчеркивал, что статус иноагента никак не отразится на работе СМИ. Тем не менее, 30 ноября телеканалу запретили освещать работу парламента США.