WP: Путин может «воспользоваться» неопытностью Трампа на встрече в Хельсинки

По данным издания, соратники Трампа и союзники США обеспокоенные тем, что на встрече с Путиным он может пойти на уступки.

Как отмечается, помощники президента США уверены, что Трамп может пойдет на уступки, чтобы установить хорошие отношения с Путиным.

По словам источников, Трамп избегает критических высказываний в адрес Путина, несмотря на санкции против России