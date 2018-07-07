Ещё
«Путин может воспользоваться неопытностью Трампа»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WP: Путин может «воспользоваться» неопытностью Трампа на встрече в Хельсинки 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Reuters
Помощники президента США Дональда Трампа считают, что российских лидер Владимир Путин якобы может воспользоваться неопытностью американского лидера в ходе переговоров в Хельсинки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, соратники Трампа и союзники США обеспокоенные тем, что на встрече с Путиным он может пойти на уступки.
Как отмечается, помощники президента США уверены, что Трамп может пойдет на уступки, чтобы установить хорошие отношения с Путиным.
По словам источников, Трамп избегает критических высказываний в адрес Путина, несмотря на санкции против России.
Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены тем, что в ходе встречи Путин и Трампа могут достичь договоренностей, которые были не согласованы с альянсом.
Газета.Ru: последние новости
В Кремле приветствовали решение Макрона приехать на полуфинал ЧМ-2018 Песков: Путин в курсе дискуссии по изменению пенсионного законодательства В Кремле отказались комментировать информацию о звании Героя России для Кириенко
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост опустел после закрытия217
«Украина на этом закончится»240
Украина обвинила Россию из-за Javelin128
Раскол в Британии: Мэй угрожает Джонсону25
«Выпивать и заниматься сексом в одиночку стало нормой»
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире Армия
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение