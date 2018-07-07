На Украине рассказали, к чему может привести попытка отнять Крым силой

Если бы Украина начала отбирать Крым силой, против нее ввели бы санкции, заявил бывший украинский министр обороны и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко в интервью порталу Lb.ua.

«Если Украина выбрала бы президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится», — сказал он.

По словам Гриценко, существует план, который не предусматривает каких-либо действий силового характера для возвращения Крыма, или Донбасса. Он рассчитан на 3-5 лет. При действующем президенте этот план не запустят, отметил бывший министр. Одной из причин он назвал неспособность украинской власти держать слово.

Ранее советник главы МВД Украины Иван Варченко рассказал о двух «идеальных» вариантах возвращения Донбасса под контроль Киева.

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 гоуа. На Украине его называют «временно оккупированной территорией».