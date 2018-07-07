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На Украине рассказали, к чему может привести попытка отнять Крым силой
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На Украине рассказали, к чему может привести попытка отнять Крым силой 

Rambler News Service 7 июля 2018
Фото: Карельские вести
Если бы Украина начала отбирать Крым силой, против нее ввели бы санкции, заявил бывший украинский министр обороны и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко в интервью порталу Lb.ua.
«Если Украина выбрала бы президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится», — сказал он.
По словам Гриценко, существует план, который не предусматривает каких-либо действий силового характера для возвращения Крыма, или Донбасса. Он рассчитан на 3-5 лет. При действующем президенте этот план не запустят, отметил бывший министр. Одной из причин он назвал неспособность украинской власти держать слово.
Ранее советник главы МВД Украины Иван Варченко рассказал о двух «идеальных» вариантах возвращения Донбасса под контроль Киева.
Крым вошел в состав России после референдума в 2014 гоуа. На Украине его называют «временно оккупированной территорией».
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