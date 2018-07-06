Близкий к Кадырову советник займется климатом

СМИ: близкий к Кадырову человек займется климатом

Новый советник президента России Руслан Эдельгериев займется в Кремле вопросами изменения климата, пишет RTVI со ссылкой на источник.

По информации телеканала, в этом качестве Эдельгериев сможет принимать участие в различных международных переговорах. Официального документа, свидетельствующего, что Эдельгериев будет отвечать именно за климат, на данный момент нет.