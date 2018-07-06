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Близкий к Кадырову советник займется климатом
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СМИ: близкий к Кадырову человек займется климатом 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Новый советник президента России Руслан Эдельгериев займется в Кремле вопросами изменения климата, пишет RTVI со ссылкой на источник.
По информации телеканала, в этом качестве Эдельгериев сможет принимать участие в различных международных переговорах. Официального документа, свидетельствующего, что Эдельгериев будет отвечать именно за климат, на данный момент нет.
RTVI пишет, что новый советник считается человеком, весьма близким к главе Чечни Рамзану Кадырову.
Ранее "Газета.Ru" писала о том, что в управление общественных проектов администрации президента перейдет глава "Роспатриотцентра" Ксения Разуваева.
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