В Госдуме прокомментировали претензии «Нафтогаза»

В Госдуме прокомментировали новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

"По-моему, всем трезвомыслящим людям понятно, что данная ситуация — попытка показать руководству Украины, что "Нафтогаз" работает. Никаких перспектив это не имеет", — заявил парламентарий.

По его словам, основная проблема украинской компании заключается в том, что "Нафтогаз" "не пытается сесть за стол и разговаривать о рыночных отношениях".

"Я бы рекомендовал "Нафтогазу" понять, что жизнь изменилась, социализм ушел и никто им помогать не будет. Поэтому надо обсудить с "Газпромом" рыночные условия, чтобы было выгодно и российской компании, и украинской. Только тогда возможно сотрудничество", — подчеркнул Ананских.

Ранее днем "Нафтогаз" объявил, что подал иск на 11,58 миллиарда долларов против "Газпрома" с требованием пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2013 года.

Сумма исковых требований может быть уменьшена, если российский концерн забронирует транзитные мощности после 2019 года.

В украинской компании заявили, что контракт на транзит голубого топлива между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует уровню Европы.

Спор по тарифам

"Нафтогаз" уже добивался в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит с 2010 года, однако трибунал эти претензии не удовлетворил. В украинской компании утверждали, что это произошло "из-за их несоответствия формальным требованиям". "Нафтогаз" пообещал подготовить еще одно письмо, которое будет отвечать всем формальностям.

По другому спору о контрактах на поставку и транзит голубого топлива "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда. Российская компания обжаловала это решение. Кроме того, "Газпром" заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом". В мае украинская сторона объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ходатайство "Нафтогаза" об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" 13 июня в апелляционном суде шведского округа Свеа добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить вердикт, однако суд счел его аргументы неубедительными.