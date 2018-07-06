Лавров емко охарактеризовал встречу Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсудят все, что захотят, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Путин и Трамп во время двухсторонней встречи поговорят о ситуации в Сирии и на Украине, а также обсудят «все, что захотят», сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Ранее а пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг появившееся в СМИ сообщение о том, что Путин и Трамп готовят договоренность о выводе иранских войск из Сирии.
В четверг американский посол в Москве Джон Хантсман сообщал, что президенты обсудят возможность продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.