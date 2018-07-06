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Лавров емко охарактеризовал встречу Путина и Трампа
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Лавров емко охарактеризовал повестку встречи Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсудят все, что захотят, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Путин и Трамп во время двухсторонней встречи поговорят о ситуации в Сирии и на Украине, а также обсудят «все, что захотят», сказал Лавров, передает РИА «Новости».
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Ранее а пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг появившееся в СМИ сообщение о том, что Путин и Трамп готовят договоренность о выводе иранских войск из Сирии.
В четверг американский посол в Москве Джон Хантсман сообщал, что президенты обсудят возможность продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Финляндии, где лидеры России и США пробудут один день и, как предполагается, проведут в том числе встречу без свидетелей.
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