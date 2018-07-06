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Лавров возложил венок к памятнику в центре Вены
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Лавров возложил венок к памятнику в центре Вены, оскверненному вандалами 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам — освободителям в центре Вены, который всего за два дня до этого осквернили вандалы.
Российский министр почтил память советских воинов, освободивших Европу от фашизма, после завершения участия в министерской встрече по иранской ядерной сделке. Хотя глава МИД РФ спешил в аэропорт, его кортеж сделал остановку у величественного мемориала, расположенного в центре города. Министр возложил к постаменту с именами павших венок с лентой в цветах российского флага и надписью "От министра иностранных дел Российской Федерации".
Памятник советским воинам в Вене трижды с начала года подвергался нападениям вандалов. Последний такой инцидент произошел всего за два дня до визита в австрийскую столицу Лаврова. Неизвестные облили черной краской фасад мемориала с именами воинов-освободителей. Ко времени возложения цветов все последствия акта вандализма были уже устранены.
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