Зачем депутаты хлопали американским сенаторам

Наталья Поклонская снова оказалась в центре внимания. На этот раз не из-за своих заявлений и действий, а по причине отсутствия таковых. Во время посещения Госдумы делегацией американских конгрессменов Поклонская не стала приветствовать гостей ни аплодисментами, ни вставанием. Из этого можно сделать ряд любопытных выводов — как о ней самой, так и о других депутатах.

Американские конгрессмены приехали в Россию впервые за пять лет — после Крыма визитов подобного уровня не было. Контакты на парламентском уровне были практически заморожены. Не говоря уже о том, что весь состав прошлой Госдумы оказался под западными санкциями, как голосовавший за присоединение Крыма к России. В нынешней Думе немало депутатов из прошлого созыва, так что для них конфликт с США имеет еще и личное измерение.

Но любая конфронтация рано или поздно заканчивается. И хотя главной российской темой в Америке последние полтора года является не «захват Крыма», а «вмешательство России в американские выборы», ясно, что в самих США немало тех, кто готов начать снижать уровень напряженности в двухсторонних отношениях. В первую очередь, это конечно, Дональд Трамп . Но и в двухпартийном истеблишменте далеко не все стоят на жестко антироссийских позициях.

Поэтому саму по себе поездку в Россию американских сенаторов можно только приветствовать (не питая при этом никаких иллюзий насчет их личной влиятельности). Смена вех в отношениях двух стран начнется лишь тогда, когда Трампу удастся покончить со спекулятивным расследованием «российского вмешательства» в американские выборы. До этого российская тема в любых измерениях будет оставаться слишком токсичной практически для любого американского публичного политика. А пока Трамп лишь продвигается к этой цели, поводом для нынешней поездки делегации, целиком состоящей из республиканцев (шести сенаторов и одного примкнувшего к ним члена палаты представителей) стала предстоящая встреча Трампа и Владимира Путина

Потому что у Конгресса, особенно жестко контролирующего американского президента во всем, что касается российско-американских отношений, появился повод для инициативных действий на русском фронте: надо съездить, посмотреть что там и как, чтобы потом не упрекали, что «Трамп все сдал Путину». Шутки шутками, но понятно, что и сам Трамп заинтересован в смягчении позиции Конгресса по России. Поэтому делегация состоит не просто из республиканцев, но и из представителей тех штатов, что голосовали за Трампа.

Депутаты встали и похлопали. Конечно, не все встававшие хлопали — но только спустя два дня на видео-записи трансляции разглядели, что были несколько депутатов, которые не стали и вставать. А один даже демонстративно отвернулся от ложи с гостями — и это была Наталья Поклонская.

Она тоже находится в санкционных американских списках — за то, что стала прокурором Крыма весной 2014-го. То есть за то, за что тогда же Поклонская стала национальным героем России и одним из главных символов русской весны. Так что Поклонская имела полное право не вставать — как, впрочем, и любой другой из депутатов Госдумы.

Потому что сама ситуация с аплодисментами, получилась, мягко говоря, неправильная.

Нет, гостей нужно принимать вежливо, хамить им не надо — но это все в ходе визита сенаторов в Россию и так было проявлено сполна. Ведь из семи конгрессменов один и вовсе был в наших ответных санкционных списках (куда попадают, кстати, только самые жесткие сторонники усиления давления на Россию), но ему разрешили въезд в страну. В виде исключения.

Жест Володина, желающего показать конгрессменам работу Госдумы, понятен — вот только его заместитель, который вел заседание, не посмотрел на ситуацию со стороны. Может быть, просто не подумал — а как будут выглядеть кадры с депутатами Госдумы, аплодирующими американским конгрессменам? То есть те, против кого ввели санкции, хлопают тем, кто их ввел. Понятно, что можно найти множество объяснений — депутаты увидели спикера, то есть начальство, и решили, что нужно встать. Или — депутаты хотели проявить вежливость, что никак не сказывается на их отношении к США. И вот еще — если американцы первыми делают шаг навстречу, то и наши депутаты готовы забыть прежние обиды.

Всё это в той или иной степени имеет место быть — но всё равно сигнал получившейся картинкой был дан не верный. И дело не в сидящей Поклонской, подчеркнувшей неуместность аплодисментов. Дело в том, что американцы не стали бы в аналогичной ситуации так приветствовать российскую делегацию. Тут двух мнений быть не может — не провели бы на балкон, не прервали бы заседание, не стали бы хлопать. Это — данность, и непонимание ее некоторыми нашими политиками как раз и приводит к подобным казусам. Понятно, что хотели как лучше, думали…

А вот Поклонская не думала — то есть действовала в этой ситуации инстинктивно, естественно для себя и своих взглядов. Это не глупость и не наивность — это искренность и убежденность в своей правоте. То есть то, что и сделало Наталью Поклонскую тем, чем она стала для наших граждан. Символом патриотизма, мужественности, честности, верности идеалам. И эти качества, кстати, вовсе не противопоказаны политикам, как считают циничные либералы и недоверчивые патриоты.

Наоборот — именно искренность и идейность являются самым сильным оружием настоящего государственного деятеля, то есть политика в нормальном понимании этого слова. Наталья Поклонская, которую последние пару лет упорно пытались выставить чуть ли не блаженной за ее искренний монархизм, показала, что просто оставаясь самой собой на своем месте, может разоружить даже самых «красных» из своих хулителей.