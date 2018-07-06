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Путин провел совещанием с членами Совбеза
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Путин перед встречей с Трампой провел совещанием с членами Совбеза 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ряд вопросов своей предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом, внутрироссийские проблемы, а также проходящий в РФ чемпионат мира по футболу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В ходе совещания затрагивались темы стратегической стабильности и безопасности в контексте продолжающейся подготовки российско-американского саммита, запланированного на 16 июля", — сказал он.
Обсуждались также текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня, сообщил Песков. "Не обошли своим вниманием участники совещания и завтрашний матч российской сборной против команды Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу", — добавил Песков. "Они единодушно пожелали успеха российским футболистам", — сказал пресс-секретарь.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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