Грудинин пригласил Путина в гости

Грудинин пригласил Путина на столетие Совхоза имени Ленина

Директор подмосковного совхоза имени Ленина, экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин сообщил, что пригласил российского лидера Владимира Путина на празднование столетия cовхоза в ноябре этого года.

Традиционный сбор клубники проходит в подмосковном совхозе в четверг, приехал председатель ЛДПР Владимир Жириновский и активисты партии.

"В этом году столетие совхоза. Приезжайте. Это будет 10 ноября. Я Владимира Владимировича Путина пригласил… столетие такого хозяйства нужно отметить", — сказал Грудинин во время сбора ягод, обращаясь к Жириновскому.

"Сто лет? Так это же образец, это фильм, наверное, есть про вас?" — спросил Жириновский.

Грудинин ответил утвердительно. "Да, будет", — сказал он.

Участие представителей ЛДПР в ежегодной акции популяризации российского производителя уже стало традицией. Добровольцы за свою помощь получают бесплатно десятую часть собранной ягоды.