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Грудинин пригласил Путина в гости
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Грудинин пригласил Путина на столетие Совхоза имени Ленина 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Директор подмосковного совхоза имени Ленина, экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин сообщил, что пригласил российского лидера Владимира Путина на празднование столетия cовхоза в ноябре этого года.
Традиционный сбор клубники проходит в подмосковном совхозе в четверг, приехал председатель ЛДПР Владимир Жириновский и активисты партии.
"В этом году столетие совхоза. Приезжайте. Это будет 10 ноября. Я Владимира Владимировича Путина пригласил… столетие такого хозяйства нужно отметить", — сказал Грудинин во время сбора ягод, обращаясь к Жириновскому.
"Сто лет? Так это же образец, это фильм, наверное, есть про вас?" — спросил Жириновский.
Грудинин ответил утвердительно. "Да, будет", — сказал он.
Участие представителей ЛДПР в ежегодной акции популяризации российского производителя уже стало традицией. Добровольцы за свою помощь получают бесплатно десятую часть собранной ягоды.
В марте в России состоялись выборы президента. Явка составила 67,54%. Действующий президент Путин одержал победу с 76,69% голосов, за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Грудинин (11,77%), третьим стал Жириновский (5,65%).
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