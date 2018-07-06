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МИД заявил о противоправных действиях Польши
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МИД назвал действия Польши в отношении советских памятников противоправными 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: AP Photo / Czarek Sokolowski
Россия считает противоправными действия Польши в отношении памятников советским воинам, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, выступая на заседании президиума Совета законодателей РФ.
"Пристально следим за ситуацией вокруг советских военно-мемориальных объектов в Польше, считаем действия Варшавы противоправными, нарушающими международно-правовые обязательства перед Россией", — сказал Иванов.
В то же время, по его словам, в некоторых регионах РФ создаются искусственные препятствия для обустройства мест захоронения иностранных военнослужащих, граждан зарубежных стран, зарекомендовавших себя надежными партнерами на военно-мемориальном треке. "Наиболее ярким примером является проблема установки памятного знака чехословацким легионерам в Самаре", — указал замглавы МИД РФ.
Как указал Иванов, МИД РФ выступает за расширение сети представительств Минобороны России по ведению военно-мемориальной работы за рубежом.
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