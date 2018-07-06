Путин встретился с легендарными футболистами

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле легендарных футболистов. Глава государства шутя попросил их приватно спрогнозировать, кто в итоге выиграет чемпионат мира в России , передает ТАСС

По оценке Владимира Путина, мировое первенство проходит очень хорошо и преподносит немало неожиданностей в спортивном плане. По словам президента, именно невозможность стопроцентно предсказать итог игры и делает её такой привлекательной.

Президент поблагодарил руководство Международной федерации футбола за то, что оно выбрало Россию в качестве хозяйки мундиаля. Подготовка к чемпионату позволила, по словам Путина, дать импульс развитию массовых видов спорта.