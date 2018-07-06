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Путин встретился с легендарными футболистами
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Путин встретился с легендарными футболистами 

Национальная Служба Новостей 6 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле легендарных футболистов. Глава государства шутя попросил их приватно спрогнозировать, кто в итоге выиграет чемпионат мира в России, передает ТАСС.
По оценке Владимира Путина, мировое первенство проходит очень хорошо и преподносит немало неожиданностей в спортивном плане. По словам президента, именно невозможность стопроцентно предсказать итог игры и делает её такой привлекательной.
Президент поблагодарил руководство Международной федерации футбола за то, что оно выбрало Россию в качестве хозяйки мундиаля. Подготовка к чемпионату позволила, по словам Путина, дать импульс развитию массовых видов спорта.
Среди приглашённых на встречу с Владимиром Путиным звёзд футбола прошлых лет — Марко ван Бастен, Лотар Маттеус, Диего Форлан Корасо, Петер Шмейхель, Рио Гевин Фердинанд. В беседе также принимали участие президент ФИФА Джанни Инфантино, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян и помощник президента РФ Игорь Левитин.
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