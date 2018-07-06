В МИД заявили о политической провокации Британии

В МИД рассказали о крупной политической провокации Британии

Парамонов заявил на конференции, организованной посольствами Италии Германии в Москве «1918-2018: Век истории в особняке Берга», что «жанр крупномасштабных политических провокаций не изжил себя и по сей день», а его арсенал «обогатился новыми средствами», как, например, «фейковые новости и основанные на них информационно-пропагандистские кампании», передает РИА «Новости»

Андрея Карлова в К примерам таких провокаций дипломат отнес убийство посла России Турции в декабре 2016 года, а также инцидент в Солсбери и якобы имевшая место химическая атака в сирийской Думе

Также весьма опасными были названы «попытки отдельных государств или групп лиц для достижения своих узкокорыстных целей прибегать к фальсификации исторических событий, искажению роли в ней отдельных государств, народов и исторических личностей».

Подобные действия, по словам Парамонова, «приводят к разобщению и вражде».

Особняк Берга, где в данный момент располагается посольство Италии в Москве, был построен в конце XIX века.

В 1918 году в здании находилось посольство Германской империи. В июле 1918 года там был убит левыми эсерами посол Германии граф Вильгельм фон Мирбах.

После в особняке располагался центральный исполком Коминтерна. В 1924 году здание было передано дипломатической миссии Италии в Москве.