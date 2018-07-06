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В МИД заявили о политической провокации Британии
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В МИД рассказали о крупной политической провокации Британии 

Деловая газета «Взгляд» 6 июля 2018
Фото: Reuters
Москва считает инцидент в британском Солсбери, когда были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, крупномасштабной политической операцией, заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.
Парамонов заявил на конференции, организованной посольствами Италии и Германии в Москве «1918-2018: Век истории в особняке Берга», что «жанр крупномасштабных политических провокаций не изжил себя и по сей день», а его арсенал «обогатился новыми средствами», как, например, «фейковые новости и основанные на них информационно-пропагандистские кампании», передает РИА «Новости».
К примерам таких провокаций дипломат отнес убийство посла России Андрея Карлова в Турции в декабре 2016 года, а также инцидент в Солсбери и якобы имевшая место химическая атака в сирийской Думе.
Также весьма опасными были названы «попытки отдельных государств или групп лиц для достижения своих узкокорыстных целей прибегать к фальсификации исторических событий, искажению роли в ней отдельных государств, народов и исторических личностей».
Подобные действия, по словам Парамонова, «приводят к разобщению и вражде».
Особняк Берга, где в данный момент располагается посольство Италии в Москве, был построен в конце XIX века.
В 1918 году в здании находилось посольство Германской империи. В июле 1918 года там был убит левыми эсерами посол Германии граф Вильгельм фон Мирбах.
После в особняке располагался центральный исполком Коминтерна. В 1924 году здание было передано дипломатической миссии Италии в Москве.
Напомним, в четверг замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес призвал Россию помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери. Также он вновь заявил о причастности Москвы к инциденту с отравлением в марте экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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