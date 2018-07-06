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Лавров и Могерини обсудили Украину и Сирию
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Лавров и Могерини обсудили Украину и Сирию 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Газета.Ru
В Вене 6 июня состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини, во время которой они обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел России.
Отмечается, что встреча прошла на полях министерского заседания с участием Ирана по обсуждению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы.
По информации российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы политики обсудили иранскую ядерную программу, а также ситуацию на Балканах, Украине и в Сирии.
"В фокусе внимания … были перспективы сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, обстановка в странах Западных Балкан, в Сирии и на Украине", — говорится в сообщении.
Лавров также подчеркнул, что ЕС следует более принципиально подходить к оценке действий Латвии и Украины в вопросе языка и образования.
Ранее сообщалось, что украинский депутат принял Федерику Могерини за двух разных людей.
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