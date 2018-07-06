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Росгвардия «получила» сыщиков
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За лицензией детектива обращайтесь в Росгвардию 

Парламентская газета 6 июля 2018
Фото: ROSGVARD.RU
Правительство лишило МВД права выдавать разрешения на частную детективную деятельность. Лицензирование сыщиков отныне поручено Росгвардии.
Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 723 «О внесении изменений в перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности» вступает в силу сегодня, 6 июля.
Ранее самой молодой спецслужбе страны доверили регулирование оборота оружия, частной охранной деятельности, контроль за деятельностью вневедомственной и ведомственной охраны, за исключением подразделений Минобороны России.
Новое решение продиктовано необходимостью дальнейшего совершенствования порядка выдачи лицензий на осуществление детективной деятельности, начавшегося в декабре 2017 года. Тогда законодатели существенно ужесточили требования к претендентам на статус частных сыщиков.
Запретили заниматься подобной деятельностью не достигшим 21 года, скомпрометировавшим себя, а затем уволенным с госслужбы и из прокуратуры, не предоставившим полный пакет документов и ряду других категорий граждан. Постановили, что привлечение детектива даже к административной ответственности аннулирует его удостоверение. Строгие ограничения — одна из причин малочисленности сыщиков в России: сегодня лицензированы около тысячи специалистов, почти половина из них работает в столичном регионе.
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