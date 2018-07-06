Росгвардия «получила» сыщиков

За лицензией детектива обращайтесь в Росгвардию

Правительство лишило МВД права выдавать разрешения на частную детективную деятельность. Лицензирование сыщиков отныне поручено Росгвардии.

Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 723 «О внесении изменений в перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности» вступает в силу сегодня, 6 июля.

Ранее самой молодой спецслужбе страны доверили регулирование оборота оружия, частной охранной деятельности, контроль за деятельностью вневедомственной и ведомственной охраны, за исключением подразделений Минобороны России

Новое решение продиктовано необходимостью дальнейшего совершенствования порядка выдачи лицензий на осуществление детективной деятельности, начавшегося в декабре 2017 года. Тогда законодатели существенно ужесточили требования к претендентам на статус частных сыщиков.