Росгвардия «получила» сыщиков

Правительство лишило МВД права выдавать разрешения на частную детективную деятельность. Лицензирование сыщиков отныне поручено Росгвардии.
Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 723 «О внесении изменений в перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности» вступает в силу сегодня, 6 июля.
Ранее самой молодой спецслужбе страны доверили регулирование оборота оружия, частной охранной деятельности, контроль за деятельностью вневедомственной и ведомственной охраны, за исключением подразделений Минобороны России.
Новое решение продиктовано необходимостью дальнейшего совершенствования порядка выдачи лицензий на осуществление детективной деятельности, начавшегося в декабре 2017 года. Тогда законодатели существенно ужесточили требования к претендентам на статус частных сыщиков.
Запретили заниматься подобной деятельностью не достигшим 21 года, скомпрометировавшим себя, а затем уволенным с госслужбы и из прокуратуры, не предоставившим полный пакет документов и ряду других категорий граждан. Постановили, что привлечение детектива даже к административной ответственности аннулирует его удостоверение. Строгие ограничения — одна из причин малочисленности сыщиков в России: сегодня лицензированы около тысячи специалистов, почти половина из них работает в столичном регионе.