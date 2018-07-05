В МВД Украины допустили взятие Москвы «мощным украинским солдатом»

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

По словам Варченко, всего есть два оптимальных варианта развития событий, первый — мирный, предусматривающий возвращение Крыма в состав Украины, а другой — силовой.

«Второй — мощный украинский солдат заходит в Москву», — сказал он.

При этом Варченко отметил, что подобные сценарии хоть и желательны, но «оторваны от жизни».

«Все другие стратегии — это стратегии компромиссов», — добавил он.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления главы МВД Украины Арсена Авакова по поводу возврата Донбасса под контроль Киева.