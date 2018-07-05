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В МВД Украины допустили взятие Москвы «мощным украинским солдатом»
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В МВД Украины допустили взятие Москвы «мощным украинским солдатом» 

RT на русском 5 июля 2018
Фото: RT на русском
Советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что для украинцев «идеальным сценарием» возвращения Крыма будет ситуация, когда «мощный украинский солдат заходит в Москву».
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.
По словам Варченко, всего есть два оптимальных варианта развития событий, первый — мирный, предусматривающий возвращение Крыма в состав Украины, а другой — силовой.
«Второй — мощный украинский солдат заходит в Москву», — сказал он.
При этом Варченко отметил, что подобные сценарии хоть и желательны, но «оторваны от жизни».
«Все другие стратегии — это стратегии компромиссов», — добавил он.
Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления главы МВД Украины Арсена Авакова по поводу возврата Донбасса под контроль Киева.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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