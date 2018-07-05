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СМИ назвали место встречи Путина и Трампа
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СМИ назвали место встречи Путина и Трампа 

Газета.Ru 5 июля 2018
Фото: Reuters
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет в Президентском дворце в Хельсинки. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источник.
По данным издания, встреча Трампа и Путина состоится в Президентском дворце после переговоров президента США с лидером Финляндии.
Как отмечается, за день до встречи с Путиным, Трамп также посетит американское посольство в Хельсинки.
Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что Путин и Трамп проведут встречу один на один в Хельсинки.
По его словам, после встречи один на один, лидеры проведут переговоры в расширенном составе и посетят рабочий ланч.
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