Шефчович: Стабильное сотрудничество РФ и Украины в энергетике крайне важно для Евросоюза

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в сфере энергетики является крайне важным для обеих стран и Европейского союза", — говорится в его заявлении.

Необходимость надежного долгосрочного транзита российского газа через Украину в Евросоюз «является неотъемлемой частью» этого сотрудничества, подчеркнул он.