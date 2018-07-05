Шефчович: Стабильное сотрудничество РФ и Украины в энергетике крайне важно для Евросоюза 

БРЮССЕЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Стабильное сотрудничество России и Украины в области энергетики является крайне важным для Евросоюза, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в сфере энергетики является крайне важным для обеих стран и Европейского союза", — говорится в его заявлении.
Необходимость надежного долгосрочного транзита российского газа через Украину в Евросоюз «является неотъемлемой частью» этого сотрудничества, подчеркнул он.