Китай надеется на Путина и Владивосток

Японии, На сентябрьском Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не ждут Дональда Трампа , зато возможен приезд сразу нескольких ярких лидеров Азии. Среди них могут быть руководители Китая КНДР , что автоматически создаёт новый формат переговоров по корейской проблеме и по начавшейся торговой войне между США и КНР.

ВЭФ проводится с 2015 года и официально посвящён проблеме развития российского Дальнего Востока, однако стал значимой площадкой для представителей бизнеса и политики всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Традиционно на мероприятии присутствует президент России Владимир Путин

Первый форум посетили свыше 2,5 тысяч участников из 32 стран, на нём были заключены контракты на общую сумму 1,3 трлн рублей. В 2016-м было уже 4,6 тысяч участников из 56 государств, а соглашений подписали на 1,85 трлн. Второй ВЭФ посетили премьер Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Через год Владивосток принимал гостей из более чем 60-ти стран, спикерами заседания были президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и Синдзо Абэ, сумма соглашений составила 2,5 трлн рублей.

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Восточный экономический форум

В этом году планируется подписание контрактов на 3,5 трлн, а приглашение для участия в мероприятии получили 1575 представителей российского бизнеса и 2871 — иностранного. Ожидается, что заметно возрастёт и политический вес форума. Помимо завсегдатаев ВЭФ посетить его может председатель КНР Си Цзиньпин , ведутся переговоры о приезде лидера КНДР Ким Чен Ына . Соответственно, появится возможность обсудить одну из наиболее острых международных проблем — денуклеаризацию Корейского полуострова.

В настоящее время инициатива в этой теме принадлежит Соединённым Штатам, чей президент провёл успешную встречу с Ким Чен Ыном и получил от последнего обещание идти по пути разоружения. Вполне возможно, что баланс переместится в сторону России , Китая и Японии.

Другое немаловажное обстоятельство форума в том, что он пройдёт на фоне начавшейся торговой войны между США и Китаем. В ответ на введение Вашингтоном таможенных пошлин на китайские товары Пекин заявил о намерении завоевывать новые рынки и бороться за повсеместную свободу торговли. «Китай будет сообща со всем мировым сообществом решительно противостоять отсталому, вышедшему из моды малоэффективному протекционизму и политике односторонних действий, будет прилагать максимум усилий для защиты стабильности и устойчивости международной торговой среды», — подчеркнул официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн. Так что ВЭФ может стать ещё и площадкой объединения государств, не согласных с проводимой торговой политикой Вашингтона.

Если на ВЭФ приедут лидеры стран, он может стать и политической площадкой. Без первых лиц политического диалога не получится и мероприятия будет чисто экономическим. Если приедет лидер КНДР, то, на мой взгляд, больше всех выиграют китайцы. Северокорейцы в значительной степени зависят от Китая, во всяком случае в экономическом плане. Ни одна другая страна кроме КНР не может оказать на них такое давление. Большая доля внешней торговли, сегодняшняя экономическая ситуация в Северной Корее зависят от позиции Пекина. От Америки и России абсолютно ничего не зависит, у нас мизерные объемы внешней торговли даже для КНДР.

Валерий Кистанов , руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН:

ВЭФ сможет стать важной международной площадкой, поскольку туда могут съехаться лидеры стран Северо-Восточной Азии. Нельзя исключать, что на форум может приехать лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, и там могут решаться вопросы двусторонних отношений между Японией и Северной Кореей, между Японией и Китаем. В более многостороннем формате — обсуждаться проблема безопасности на Корейском полуострове. Большое место займет встреча премьера Японии Абэ и Путина, обсуждение территориальных проблем, экономическое сотрудничество и т.д. Для Абэ это важный момент, потому что после этого состоятся перевыборы главы правящей Либерально-демократической партии . Если приедет Си Цзиньпин, то визит повысит уровень форума и расширит возможность принятия серьезных решений по проблемам безопасности в Северо-Восточной Азии.

Проблема денуклеаризации корейского полуострова сейчас решается в диалоге между КНДР и США, Россия и Япония остались в стороне, их оттеснили от процесса принятия решений. Если Ким Чен Ын приедет во Владивосток, это будет сенсационным событием и может повысить роль России в решении корейской проблемы. Однако даже если Ким Чен Ын не приедет, Абэ и Путин смогут серьезно обсуждать этот вопрос, тем более позиция Японии изменилась: Абэ уже заявляет, что надо решать проблему путем диалога, а не исключительно силового давления. Касательно торговой войны, Абэ и президент Южной Кореи Мун Чже Ин могут договориться координировать свою политику. Но не более того, потому что ни Россию, ни КНДР это никак не касается. Думаю, торговой войны не будет в повестке ВЭФ.