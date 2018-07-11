Скандал в ОБСЕ: делегация России покинула зал заседаний

Делегация России в ПА ОБСЕ покинула зал заседаний

Петр Толстой. Делегация России в Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине покинула зал заседаний в связи с нарушением регламента при голосовании за антироссийские резолюции, сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы

По его словам, делегация России заявила о нарушении регламента при рассмотрении двух антироссийских резолюций и потребовала отложить голосование по этим документам.

«Российская делегация против рассмотрения этой резолюции и следующей, касающейся российского Крыма и русского города Севастополя. Мы считаем, что в данном случае нарушен регламент нашей ассамблеи», — сказал Толстой.