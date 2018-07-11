Скандал в ОБСЕ: делегация России покинула зал заседаний

Делегация России в Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине покинула зал заседаний в связи с нарушением регламента при голосовании за антироссийские резолюции, сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
По его словам, делегация России заявила о нарушении регламента при рассмотрении двух антироссийских резолюций и потребовала отложить голосование по этим документам.
«Российская делегация против рассмотрения этой резолюции и следующей, касающейся российского Крыма и русского города Севастополя. Мы считаем, что в данном случае нарушен регламент нашей ассамблеи», — сказал Толстой.
Он подчеркнул, что отсутствие украинских депутатов, которые подписывали эти резолюции и выдвигали голословные обвинения против России «является нарушением регламента нашей ассамблеи», передает ТАСС.
Со своей стороны первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что российская делегация не будет голосовать за проект берлинской резолюции па ОБСЕ. Он также не исключил выхода России из па ОБСЕ, передает РИА «Новости».