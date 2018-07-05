Ещё
Европа в напряжении перед встречей Путина и Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме рассказали об отношении Европы к встрече Трампа и Путина 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Европейские страны воспринимают как нежелательные предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, считает член думского комитета по международным делам Сергей Железняк.
"В Европе действительно с большим напряжением ожидают этих переговоров и воспринимают их как нежеланные. Потому что, по сути, своими контактами на высшем уровне американский президент рушит все то, что пыталась демонстрировать Европа начиная с 2014 года в рамках этой лукавой евроатлантической солидарности. По сути, американский президент не просто перехватил эстафетную палочку, а взял инициативу в свои руки", — сказал Железняк в эфире телеканала "Россия 24".
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран. Впервые они встретились в Гамбурге на полях саммита G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду16
Савченко избили в Киеве54
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло20
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»50
В московском метро произошло самоубийство95
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение