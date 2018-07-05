Жигарев борется за губернаторское кресло от ЛДПР

Жигарев сдал подписи для регистрации кандидатом на выборах губернатора Подмосковья от ЛДПР

Кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев сдал в Мособлизбирком листы поддержки для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Московской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

"Никаких сложностей [с преодолением муниципального фильтра] у нас не возникло. Мы сдали 204 подписи", — процитировали в пресс-службе Жигарева.

Ранее сообщалось, что к следующему этапу выборной кампании перешли кандидаты от десяти партий. "Единая Россия" выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" — Игоря Чистюхина, КПРФ — Константина Черемисова, ЛДПР — Кирилла Жигарева, Партия роста — Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" — Лилию Белову, партия "Яблоко" — Николая Дижура, партия "Коммунисты России" — Владимира Рязанова, партия "Родина" — Максима Шингаркина, ПАРНАС — Алексея Дуленкова.

Каждому претенденту необходимо заручиться не менее 196 подписями в свою поддержку и подать их в Мособлизбирком до 5 июля включительно. Воробьев, Надеждин, Жигарев, Чистюхин, Белова и Черемисов уже сдали листы поддержки, Дижур отказался сдавать подписи и намерен получить отказ в регистрации. Окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.