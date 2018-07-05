Россия займется Арктикой всерьез

Правительство создаст координационный орган для развития Арктики

Согласно распределению обязанностей в правительстве нового созыва, Трутнев будет отвечать за социально-экономическое развитие Дальнего Востока и развитие российской Арктики.

"Надо просто от начала до конца собирать систему для Арктики. Такую работу по Дальнему Востоку провели, еще раз говорю, что ее можно критиковать наверняка, ее надо совершенствовать каждый день. Но развитие Дальнего Востока — это сегодня система. Если что-то в ней не срабатывает, я понимаю, на что мне воздействовать, чтобы система исправилась и двигалась в необходимом направлении. В Арктике такой структуры управления не наблюдается, и на ее создание уйдет какое-то время. Мы будем создавать какой-то координационный орган, потому что без координации работа не может быть организована", — заявил Трутнев в интервью РИА Новости.

"Эту работу надо собирать в систему. Она сегодня разорвана на кучу маленьких направлений. Вроде бы все чем-то занимаются. Кто-то немножко занимается природой и экологией. Росатом занимается вопросами, связанными с обеспечением строительства ледоколов, ледокольной проводкой судов. Занимается Минтранс какими-то вопросами, связанными с регулированием морской деятельности. Есть семь международных органов, в которых Россия участвует. Отдельно вынесены вопросы работы с коренными малочисленными народами Севера", — рассказал он.

Трутнев добавил, что для него вопросы развития Арктики — огромная работа и серьезный вызов, так как это очень большая территория, на которой миллионы человек проживают в трудных условиях.