Между Трампом и Путиным: на эстонском фронте без перемен?

Какую бы тему ни обсуждали два президента, позиции у них слишком разные. Сложно вообразить, что Путин вдруг откажется от поддержки Донбасса и сирийского президента Асада, от сделки с Ираном и проекта «Северный поток — 2» — или согласится побомбить немножко Северную Корею . Так же сомнительно, что Трамп станет обсуждать с коллегой предполагаемое вмешательство России в американские выборы. Сколь-нибудь заметный прорыв возможен только в одной области — контроль над вооружениями.

Непредсказуемый The Donald садится за игорный стол с Медведем-Шатуном (как недавно назвал Путина немецкий политический журнал Cicero), имея на руках заведомо слабые карты. Трампа, кроме прочего, гнетет личный кризис доверия: он не может доверять ни вашингтонской элите, ни традиционным союзникам США , с которыми развязал торговые войны. Путин, напротив, наверняка будет демонстрировать, что экономика России вполне приноровилась к западным санкциям — и даже растет. Россияне еще и подстелили себе соломки на будущее: продали большую часть облигаций США, создали альтернативу системе банковских расчетов SWIFT и свою платежную систему платежных карт МИР. В сухом остатке стороны могут предложить друг другу немногое.

Сирийские шахматы

Позиции России на Ближнем Востоке сейчас сильны — и отношение к ней в арабском мире быстро меняется в лучшую сторону. Ситуация в Сирии чем дальше, тем больше не в пользу американцев. На севере поддерживаемые Америкой курды столкнулись с турецкой армией, что резко ограничило их возможности. В центральной и южной части Сирии армия Асада методично зачищает неподконтрольные анклавы, выдавливая силы, финансируемые США и их союзниками. Трамп только и может, что попытаться при помощи России вывести из-под огня американских солдат и «хороших боевиков».

Израиль и США дополнительно тревожит укрепление в Сирии Ирана и верной ему «Хезболлы» . Здесь есть пространство для компромисса — усиливающееся влияние иранского духовенства может противоречить интересам России.

Россия отчасти решила свои экономические проблемы, договорившись с Саудовской Аравией — между прочим, союзником США, — об объеме добычи нефти: благодаря соглашению ОПЕК+ цены на черное золото выросли. Вашингтон вновь заговорил о картельном сговоре и о том, что если цена на нефть не станет «справедливой», США применят санкции.

Беда в том, что эти санкции поставят крест на нефтедолларе — контракты на поставку нефти перестанут заключать в американской валюте, а конец нефтедоллара повлечет за собой и конец доллара как мировой резервной валюты. Москва и Пекин явно считают этот сценарий возможным: в последнее время они усиленно скупают золото, укрепляя рубль и юань соответственно. В общем, достигнуть здесь соглашения будет, мягко говоря, трудно.

Украинский транзит

Ничем не увенчались и попытки США встать на пути европейского проекта «Северный поток 2», чтобы убить сразу двух зайцев: снизить зависимость ЕС от России и продавать Европе свой сжиженный газ. Американцы еще недавно грозили участникам проекта санкциями, но слова, похоже, так и останутся словами. Газопровод из России в Германию достроят в любом случае: немцы умеют просчитывать ситуацию, российский газ их экономике нужен, особенно с учетом скорого закрытия своих АЭС.

Предметом отдельного торга может стать сохранение газового транзита через Украину — чтобы Россия и дальше невольно помогала ее экономике. При этом, если говорить об украинском конфликте, и американцы, и россияне заинтересованы в сохранении статус-кво: военная победа любой из сторон еще больше запутает международные отношения.

Для Киева это плохая новость, ведь гражданская война с подпиткой извне может продолжаться очень долго. Ни РФ, ни США не откажутся от дипломатической и военной поддержки своих ставленников на Донбассе и в Киеве. Кремль вряд ли пойдет на уступки даже в обмен на признание Крыма российским — если эксцентричный Трамп готов сделать столь щедрое предложение. С точки зрения Кремля «Крым наш», и этот факт обсуждению не подлежит.

Хотят ли русские войны?

Конфликт России и Запада возобновил гонку вооружений. Миру снова снятся ядерные кошмары. Возможна ли разрядка напряженности между Москвой и Вашингтоном?

В международных делах Трамп исповедует мачизм: он готов демонстрировать силу и устраивать провокации, чтобы самоутвердиться и утвердить право США называться первой державой планеты. С другой стороны, экономические отношения Америки и ее партнеров по НАТО в последнее время ухудшаются, невзирая на наличие общего врага. С третьей, Путин уже предъявил свои козыри — новейшие военные разработки, которые позволят россиянам причинить американцам неприемлемый для тех ущерб (американцы сами признают, что отстали от россиян в области, скажем, гиперзвукового оружия).

Отсюда — большая вероятность того, что Трамп наряду с инициативами по контролю над вооружениями предложит Путину снизить напряженность в Восточной и Центральной Европе.

В какой форме это произойдет — вопрос отдельный, но вряд ли грядущая встреча в Хельсинки затронет Эстонию. Москва не проявляет к нам интереса: Эстонии нечего предложить россиянам, кроме, разумеется, антироссийски настроенного населения.

Проблема транзита Кремлем уже решена — Россия выстроила портовую инфраструктуру на своей территории. Так что о нас Трамп и Путин, скорее всего, и не вспомнят. Их, как и остальных политических тяжеловесов, куда больше волнуют Сирия, Иран и Украина.