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Кадыров пошутил над «покупкой» теплиц
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Кадыров пошутил над «покупкой» тепличных комплексов в Ленобласти 

Деловая газета «Взгляд» 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров с юмором прокомментировал информацию о причастности к компании, купившей три тепличных комплекса в Ленинградской области.
Ранее в прессе появилась информация о том, что три тепличных комплекса во Всеволожском районе Ленинградской области стали собственностью компании «Агроэнергосервис», 40% акций которой якобы принадлежат Кадырову.
«Эта новость меня очень обрадовала! Неожиданно стал хозяином крупнейшего поставщика овощей Северной столице! У нас идет масштабная подготовка к 200-летию столицы Чеченской Республики…Если мне «подарили» акции солидной фирмы, способной приобрести под Питером три тепличных комплекса, то это сделано очень кстати и своевременно! Благодарю! Я решил срочно выставить «свою долю» на продажу, а деньги направить на благое дело празднования юбилея Грозного», — написал Кадыров в Telegram.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из него не получился бы футбольный тренер, хотя он умеет мотивировать и направлять людей.
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