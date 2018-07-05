Кадыров пошутил над «покупкой» теплиц

Кадыров пошутил над «покупкой» тепличных комплексов в Ленобласти

Ранее в прессе появилась информация о том, что три тепличных комплекса во Всеволожском районе Ленинградской области стали собственностью компании «Агроэнергосервис», 40% акций которой якобы принадлежат Кадырову.

«Эта новость меня очень обрадовала! Неожиданно стал хозяином крупнейшего поставщика овощей Северной столице! У нас идет масштабная подготовка к 200-летию столицы Чеченской Республики…Если мне «подарили» акции солидной фирмы, способной приобрести под Питером три тепличных комплекса, то это сделано очень кстати и своевременно! Благодарю! Я решил срочно выставить «свою долю» на продажу, а деньги направить на благое дело празднования юбилея Грозного», — написал Кадыров в Telegram.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из него не получился бы футбольный тренер, хотя он умеет мотивировать и направлять людей.