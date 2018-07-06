Ещё
Бастрыкин провел совещание в Ессентуках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крым заставил Меркель "взяться за вилы"
Крым заставил Меркель "взяться за вилы"

Бастрыкин обсудил в Ессентуках проблемы финансирования терроризма 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Ессентуках, которое было посвящено проблеме финансирования террористов, сообщает пресс-служба СК.
"Председатель СК России провел совещание в Ессентуках по вопросам расследования уголовных дел, связанных с финансированием деятельности террористических организаций", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин заслушал доклады о ходе и результатах расследования преступлений, связанных с участием граждан России в деятельности международных террористических организаций, а также потребовал от руководителей территориальных подразделений принять необходимые меры для оперативного предотвращения подобных преступлений.
Также на заседании обсуждалась практика использования новейшей техники в отделах криминалистики следственных подразделений.
"По результатам совещания председатель СК России дал ряд конкретных поручений и указаний, направленных на квалифицированное расследование заслушанных им уголовных дел, а также совершенствование работы по приоритетным направлениям деятельности следственных управлений в Северо-Кавказском федеральном округе", — добавляется в сообщении.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии2  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»117
Москва ушла под воду20
Савченко избили в Киеве68
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло26
У россиян появится новый вид заработка13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение