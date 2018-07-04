Поступок Путина вызвал панику на Западе

Запад вслед за Украиной закатил истерику из-за переименования нескольких российских танковых полков в честь украинских городов, которые они освобождали в ходе Великой Отечественной войны. Колумнист влиятельного американского издания Newsweek Джейсон Лемон назвал такое решение "провокационным".

По его словам, несмотря на заявления Москвы , что переименование подразделений идет в русле поддержания воинских традиций, решение Владимира Путина стоит рассматривать в контексте продолжающихся трудностей в отношениях между Россией и Западом.

Лемон напомнил, что в январе этого года Москва "совершила аналогичный шаг", переименовав одно из подразделений военно-воздушных сил в "Таллиннский" в честь эстонской столицы. "Это решение обосновывалось желанием воспитывать военнослужащих в духе верности воинскому долгу", — пишет журналист.

В статье приводится мнение Дерека Аверре — сотрудника Бирмингемского университета, занимающегося исследованиями внешней политики России. Ученый заявляет, что действия Москвы можно объяснить ее беспокойством относительно расширения ЕС НАТО на восток.

"Русские — любители произвести впечатление, и рассказы о былой славе советской России вполне служат их цели", — рубит правду-матку американец. В доказательство "агрессивности" России автор напоминает, что в начале июня этого года Кремль пообещал, что отреагирует на увеличение численности американских подразделений в Норвегии

Напомним, в начале этой недели Владимир Путин подписал указ, присваивающий почетные наименования 11 российским полкам, освобождавших украинские и белорусские города в годы Великой Отечественной войны. Так, 6-й танковый стал "гвардейским Львовским", 381-й артиллерийский полк получил почетное наименование "гвардейский Варшавский", а 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский".

Решение главы российского государства вызвало истерию в Незалежной. Местные "эксперты" наперебой кинулись утверждать, что Путин якобы обозначил, в каких городах указанные подразделения будут дислоцироваться в будущем.