Ещё
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поступок Путина вызвал панику на Западе 

Дни.ру 34 минуты назад
Запад вслед за Украиной закатил истерику из-за переименования нескольких российских танковых полков в честь украинских городов, которые они освобождали в ходе Великой Отечественной войны. Колумнист влиятельного американского издания Newsweek Джейсон Лемон назвал такое решение "провокационным".
По его словам, несмотря на заявления Москвы, что переименование подразделений идет в русле поддержания воинских традиций, решение Владимира Путина стоит рассматривать в контексте продолжающихся трудностей в отношениях между Россией и Западом.
Лемон напомнил, что в январе этого года Москва "совершила аналогичный шаг", переименовав одно из подразделений военно-воздушных сил в "Таллиннский" в честь эстонской столицы. "Это решение обосновывалось желанием воспитывать военнослужащих в духе верности воинскому долгу", — пишет журналист.
В статье приводится мнение Дерека Аверре — сотрудника Бирмингемского университета, занимающегося исследованиями внешней политики России. Ученый заявляет, что действия Москвы можно объяснить ее беспокойством относительно расширения ЕС и НАТО на восток.
"Русские — любители произвести впечатление, и рассказы о былой славе советской России вполне служат их цели", — рубит правду-матку американец. В доказательство "агрессивности" России автор напоминает, что в начале июня этого года Кремль пообещал, что отреагирует на увеличение численности американских подразделений в Норвегии.
Напомним, в начале этой недели Владимир Путин подписал указ, присваивающий почетные наименования 11 российским полкам, освобождавших украинские и белорусские города в годы Великой Отечественной войны. Так, 6-й танковый стал "гвардейским Львовским", 381-й артиллерийский полк получил почетное наименование "гвардейский Варшавский", а 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский".
Решение главы российского государства вызвало истерию в Незалежной. Местные "эксперты" наперебой кинулись утверждать, что Путин якобы обозначил, в каких городах указанные подразделения будут дислоцироваться в будущем.
Дни.ру: последние новости
"Полное безобразие!": Матвиенко вывели из себя плохие дороги и уродский фонтан На Украине потеряли Путина Порошенко в ужасе притих после слов Путина
Комментарии89
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского летчика Ярошенко пытали в США61
Украина придумала ассиметричный ответ Путину304
Над Украиной нависла национальная катастрофа179
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет93
Смерть звезды КВН потрясла Маслякова1
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:39
Украинские ракеты установили задом наперед
Украина Армия
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
00:35
У отравленных в Англии нашли «симптомы Скрипалей»
В мире
04:30
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Политика
00:45
Над Украиной нависла национальная катастрофа
Украина В мире
00:46
Евровидение оказалось под угрозой срыва
Шоу-бизнес
04:30
Украина придумала ассиметричный ответ Путину
Украина В мире
02:47
В России испугались F-35 и проверили С-500
Оружие Армия
03:56
Ростуризм успокоил россиян
Общество Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение