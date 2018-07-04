В Совфеде оценили заявление о «краже» Россией названия страны

В Совфеде оценили заявление депутата Рады о «краже» Россией названия страны

«Проблема Украины в том, что она сама отказалась от своей истории. Она стала её выдумывать, переписывать. Теперь ей ничего не остаётся, как продолжать подкреплять придуманные мифы, которые они уже создали, и пытаться обвинять в чём-либо Россию», — цитирует ФАН Тимофееву.

По её словам, в настоящее время в Киеве переживают синдром фантомных болей.

Как отметила сенатор, на Украине перекладывают свою несостоятельность на государство, в составе которого они находились.

Ранее доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской духовной семинарии Владимир Лавров прокомментировал заявление Ильенко.