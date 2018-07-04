В Совфеде оценили заявление о «краже» Россией названия страны

Сенатор от Севастополя, член Совета Федерации Ольга Тимофеева оценила слова депутата Верховной рады Андрея Ильенко, который заявил, что Россия «украла название и историю» Украины.
«Проблема Украины в том, что она сама отказалась от своей истории. Она стала её выдумывать, переписывать. Теперь ей ничего не остаётся, как продолжать подкреплять придуманные мифы, которые они уже создали, и пытаться обвинять в чём-либо Россию», — цитирует ФАН Тимофееву.
По её словам, в настоящее время в Киеве переживают синдром фантомных болей.
Как отметила сенатор, на Украине перекладывают свою несостоятельность на государство, в составе которого они находились.
Ранее доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской духовной семинарии Владимир Лавров прокомментировал заявление Ильенко.
В июне директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН рассказал о шансах лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на выборах президента.