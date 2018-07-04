Лавров рассказал о возможной встрече с Помпео

В России не исключают, что встреча главы российского МИД Сергея Лавров и госсекретаря США Майка Помпео может состояться на полях российско-американского саммита в Хельсинки.
Об этом заявил директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Георгий Борисенко, передаёт РИА Новости.
«Чисто теоретически, если госсекретарь Помпео тоже будет быть в Хельсинки, то она (встреча. — RT) может состояться и там», — заявил дипломат.
Ранее Лавров обсудил по телефону с Помпео подготовку саммита лидеров США и России.
Эксперт Сергей Кислицын в беседе с НСН подчеркнул, что России выгоднее провести встречу президентов по итогам саммита НАТО, когда будут известны позиции членов альянса.