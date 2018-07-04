Путин и Трамп обсудят стратегическую стабильность 

На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки могут обсуждаться самые разные вопросы, в том числе стратегическая стабильность, заявил в среду директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
"Повестка дня может охватывать абсолютно любые вопросы, которые захотят затронуть президенты. Естественно, есть какие-то вещи, которые на слуху и на виду, какие-то ключевые международные проблемы, в том числе проблематика стратегической стабильности, естественно, и вопросы наших сугубо двусторонних отношений. Но президенты могут затронуть любые вопросы, которые будут представлять для них интерес", — сказал Борисенко журналистам.