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Лавров: РФ готова всячески содействовать прямому диалогу между Израилем и Палестиной
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Лавров: РФ готова всячески содействовать прямому диалогу между Израилем и Палестиной 

ТАСС 4 июля 2018
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия готова оказывать всяческое содействие налаживанию прямого диалога между Израилем и Палестиной в целях урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.
"Мы убеждены, что единственно возможным путем снижения напряженности на палестинских территориях и продвижения к урегулированию является прямой диалог между сторонами конфликта, и Россия готова оказывать всяческое содействие его возобновлению, — отметил глава МИД РФ. — Готовы это делать как в контексте наших двусторонних отношений и с Израилем, и с Палестиной, так и во взаимодействии с другими международными игроками, в том числе на площадке ближневосточного «квартета» [международных посредников в составе ООН, США, России и Евросоюза]".
По его словам, Россия и Иордания «выражают глубокую обеспокоенность положением дел в палестино-израильском урегулировании». «Тревожат набирающие силу односторонние подходы, которые не способствуют выполнению договоренностей, достигнутых ранее в рамках международных организаций, прежде всего в ООН», — подчеркнул Лавров.
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