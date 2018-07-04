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Песков ответил на вопрос о контактах Кремля с парламентариями США
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Песков ответил на вопрос о контактах Кремля с парламентариями США 

Газета.Ru 4 июля 2018
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, совершившие визит в Россию сенаторы и конгрессмены из США не встречались с кремлевскими чиновниками, передает РИА «Новости».
"В Кремле контактов не было", — сказал Песков.
Песков также отметил, что не может однозначно ответить на вопрос о том, встречался ли кто-то из администрации президента с членами делегации.
"Однозначно не могу ответить на вопрос, может, я просто не знаю, что кто-то встречался, но каких-то встреч с президентом не было", — заявил он.
Песков также отрицательно ответил на вопрос о встречах американских парламентариев с сотрудниками управления внешней политики администрации главы государства.
Ранее сообщалось, что один из посетивших Россию парламентариев США находится в черном списке.
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