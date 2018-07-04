Песков ответил на вопрос о контактах Кремля с парламентариями США

"В Кремле контактов не было", — сказал Песков.

Песков также отметил, что не может однозначно ответить на вопрос о том, встречался ли кто-то из администрации президента с членами делегации.

"Однозначно не могу ответить на вопрос, может, я просто не знаю, что кто-то встречался, но каких-то встреч с президентом не было", — заявил он.

Песков также отрицательно ответил на вопрос о встречах американских парламентариев с сотрудниками управления внешней политики администрации главы государства.

Ранее сообщалось, что один из посетивших Россию парламентариев США находится в черном списке.