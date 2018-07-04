Казахстан не считает «Астану» заменой женевского процесса по Сирии

По заявлению МИД Казахстана , астанинский формат переговоров по Сирии не должен рассматриваться как замена женевскому процессу межсирийских переговоров.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко

Он пояснил, что Астана уже девять раз приняла переговоры по Сирии и осознаёт свою роль в этом процессе.

Василенко также заметил, что, соглашаясь на проведение у себя подобных переговоров, власти Казахстана рассчитывали помочь снизить уровень насилия в Сирии.

«Крайне важно подчеркнуть, что Астана не является заменой, и не должна рассматриваться как таковой, женевскому процессу, договору и физическому разрешению войны в Сирии», — подчеркнул дипломат.