В Совфеде назвали бредом заявления о краже названия России у Украины

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН рассказал, что на встрече с конгрессменами США про Украину даже не вспоминали.

Депутат Верховной Рады Андрей Ильенко обвинил Россию в краже названия страны и чужой истории. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, до Петра I Россия называлась «Московией», а Русью была Украина. Ильенко заявил, что когда появилась Российская Империя, она украла украинское название и историю.

Эту новость в Совфеде комментировать отказались, назвав это очередным бредом киевских властей. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что даже на встрече с американской делегацией тема Украина поднималась только изредка.

«Я не собираюсь комментировать бред, который доносится из Киева. Не надо пиарить эту публику. Мало ли что они говорят! К нам американские сенаторы приехали. Толпа! Кое-как в помещении разместили. Там слово Украина звучало за два часа полтора раза. И то так, по необходимости, между прочим, в перечислении, через запятую», — рассказал сенатор.