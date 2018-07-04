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В Совфеде назвали бредом заявления о краже названия России у Украины
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В Совфеде назвали бредом заявления о краже названия России у Украины 

Национальная Служба Новостей 4 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН рассказал, что на встрече с конгрессменами США про Украину даже не вспоминали.
Депутат Верховной Рады Андрей Ильенко обвинил Россию в краже названия страны и чужой истории. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, до Петра I Россия называлась «Московией», а Русью была Украина. Ильенко заявил, что когда появилась Российская Империя, она украла украинское название и историю.
Эту новость в Совфеде комментировать отказались, назвав это очередным бредом киевских властей. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что даже на встрече с американской делегацией тема Украина поднималась только изредка.
«Я не собираюсь комментировать бред, который доносится из Киева. Не надо пиарить эту публику. Мало ли что они говорят! К нам американские сенаторы приехали. Толпа! Кое-как в помещении разместили. Там слово Украина звучало за два часа полтора раза. И то так, по необходимости, между прочим, в перечислении, через запятую», — рассказал сенатор.
Напомним, кроме встрречи с российскими законодателями в Москве, делегация, возглавляемая председателем комитета конгресса США по ассигнованиям Ричардом Шелби, посетила Санкт-Петербург, где встретилась с губернатором Северной столицы Георгием Полтавченко и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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