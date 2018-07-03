К встрече Путина и Трампа готовят акции протеста

В Хельсинки ожидают акций протеста во время встречи Путина и Трампа

Полиция Хельсинки ожидает во время встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом 16 июля несколько акций протеста, рассказал во вторник руководитель отдела коммуникаций полиции Хельсинки Юха Хакола.

Согласно финскому законодательству, организаторы публичных мероприятий обязаны уведомлять власти об их проведении не менее чем за шесть часов до их начала.

"Сейчас мы знаем по меньшей мере о четырех готовящихся акциях. Молодые люди из Национальной коалиционной партии планируют выступить против торговых пошлин на алюминий и сталь, а также против воссоединения Крыма с Россией. Отдельную акцию планируют организовать русскоязычные жители (СНГ)", — рассказал Хакола государственной телерадиовещательной компании YLE.

Также ожидается акция в защиту прав человека организованная группой Helsinki for Human Rights. В социальной сети Facebook создано мероприятие "Helsinki Calling!", куда приглашаются все желающие. В описании указано, что оно пройдет 16 июля в виде марша по центру Хельсинки.

"Мы соберемся вместе, чтобы продемонстрировать, что мы в Финляндии на стороне прав человека, демократии, мира, окружающей среды и климата. Мы хотим защитить систему, основанную на многосторонних соглашениях, а не на двусторонних переговорах. Мы не закрываем глаза и не будем молчать", — указано в тексте описания мероприятия.

В полиции уверены, что по мере приближения к 16 июля, число различных акций в городе также увеличится.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.