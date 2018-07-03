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Медведев провел ряд кадровых перестановок
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Медведев провел ряд кадровых перестановок 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель правительства России Дмитрий Медведев произвел ряд перестановок в кабинете министров. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.
Медведев освободил Алексея Козырева от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что Козырев освобожден от должности «по его просьбе».
Артем Сидоров освобожден от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии России — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по его просьбе. Сидоров также уволен по собственному желанию.
Также Медведев назначил Ольгу Ярилову на пост заместителя министра культуры. Ранее Ярилова занимала должность директора департамента регионального развития и приоритетных проектов министерства.
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