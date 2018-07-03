Медведев провел ряд кадровых перестановок

Медведев освободил Алексея Козырева от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ . В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что Козырев освобожден от должности «по его просьбе».

Артем Сидоров освобожден от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии России — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по его просьбе. Сидоров также уволен по собственному желанию.

Также Медведев назначил Ольгу Ярилову на пост заместителя министра культуры. Ранее Ярилова занимала должность директора департамента регионального развития и приоритетных проектов министерства.