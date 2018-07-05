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США пригрозили России «драконовскими мерами»
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США пригрозили России «драконовскими мерами» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Если Россия попытается вмешаться в ноябрьские выборы в США, американская сторона будет вынуждена принять «драконовские меры». Об этом заявил сенатор Джон Нили Кеннеди в интервью «Коммерсанту» об итогах визита в Москву.
«Мы предупредили наших собеседников: если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США и сделает это на ноябрьских выборах в Конгресс, наша реакция будет мгновенной и очень жесткой», — заявил Кеннеди.
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Сенатор не уточнил, что он подразумевает под «драконовскими мерами», однако отметил, что реакция американской стороны будет зависеть от действий России.
«При этом нам бы хотелось наладить отношения с Россией. Мне лично бы этого хотелось. Но, для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение», — добавил Кеннеди.
Визит американских сенаторов в Москве длился с 30 июня до 5 июля. В Россию приехали сенаторы-республиканцы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувен. Отмечалось, что организацией поездки занимался посол США в России Джон Хантсман. Он хотел, чтобы сенаторы «поняли, что происходит».
США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала. Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что США постоянно вмешиваются в выборы в РФ.
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Комментарии33  Ещё 12 источников 
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