США пригрозили России «драконовскими мерами»

Если Россия попытается вмешаться в ноябрьские выборы в США , американская сторона будет вынуждена принять «драконовские меры». Об этом заявил сенатор Джон Нили Кеннеди в интервью «Коммерсанту» об итогах визита в Москву

«Мы предупредили наших собеседников: если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США и сделает это на ноябрьских выборах в Конгресс, наша реакция будет мгновенной и очень жесткой», — заявил Кеннеди.

Сенатор не уточнил, что он подразумевает под «драконовскими мерами», однако отметил, что реакция американской стороны будет зависеть от действий России.

«При этом нам бы хотелось наладить отношения с Россией. Мне лично бы этого хотелось. Но, для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение», — добавил Кеннеди.

Визит американских сенаторов в Москве длился с 30 июня до 5 июля. В Россию приехали сенаторы-республиканцы Ричард Шелби Джон Нили Кеннеди и Джон Хувен . Отмечалось, что организацией поездки занимался посол США в России Джон Хантсман. Он хотел, чтобы сенаторы «поняли, что происходит».