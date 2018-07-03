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Путин встретился с врио главы Ивановской области
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Врио главы Ивановской области доложил Путину о проблемах и перспективах региона 

ТАСС 3 июля 2018
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Ивановская область направит сэкономленные благодаря программе реструктуризации кредитов регионов РФ средства в размере 3 млрд рублей на решение наиболее острых социальных проблем. Об этом доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.
"Какие у нас проблемы в регионе? Прежде всего, это низкие зарплаты, около 23 тысяч рублей Во-вторых, это плохие дороги, у нас только где-то 35% региональных дорог находится в нормативном состоянии. И, конечно же, качество здравоохранения", — рассказал врио главы региона.
Воскресенский отметил, что благодаря программе реструктуризации кредитов регионов РФ Ивановская область до 2024 года сэкономит 3 млрд рублей. "И мы все эти деньги как раз и запланировали, направляем их на решение острых социальных проблем, прежде всего в здравоохранении", — сказал врио губернатора, отметив, что в этом году выделяются "рекордные деньги на здравоохранение в части обновления оборудования и ремонта больниц и поликлиник", однако без федеральной поддержки всех проблем не решить. В связи с этим Воскресенский попросил Путина дать поручение правительству РФ помочь с приобретением медицинского транспорта и школьных автобусов.
Говоря о социально-экономических перспективах области, врио губернатора отметил, что "Согаз" и "Интер РАО" приняли решение о размещении в регионе ряда своих подразделений, которые создадут новые рабочие места. Воскресенский также подчеркнул, что решение Правительства РФ о создании в Наволоках территории опережающего развития (ТОР) "даст импульс развития всему северу области". Кроме того, врио главы региона представил президенту план по развитию туризма и реконструкции малых городов Ивановской области.
Врио губернатора отметил огромный сельскохозяйственный потенциал региона. "У нас уже подтвержден портфель инвестиций на этот год — около 3 млрд рублей, это примерно в 30 раз больше, чем в прошлом году. У нас там один очень крупный животноводческий комплекс будет, несколько комплексов по молокопереработке и так далее", — рассказал он.
Воскресенский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области в октябре прошлого года.
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