В Ивановской области будут развивать туризм

Губернатор Ивановской области рассказал о планах по развитию региона

"Мы видим потенциал и в туризме. Достаточно серьезный у нас внутренний туризм. Вообще, надо посмотреть глубоко именно с экономической точки зрения", — сказал Воскресенский на встрече с президентом. Он отметил, что, к примеру, в этом году власти вернули теплоходы в город Кинешма, которых не было восемь лет. "Сейчас у нас несколько заходов, в этом году впервые, и город получил дополнительный потенциал", — добавил он.

Говоря подробно о городах, Воскресенский рассказал о модернизации города Палех. "Палех, напомню, с XVIII века считался столицей русской иконописи. Профессиональное архитектурное бюро "Стрелка" разработало мастер-план этого города. Сейчас мы уже начинаем соответствующие работы. Дополнительно правительством выделены деньги на ремонт дороги до Палеха. В Палехе находится один из самых крупных музеев русской иконы", — сказал глава региона. Он также продемонстрировал Путину план реконструкции некоторых объектов города.

Кроме того, Воскресенский рассказал, что власти будут уделять внимание также таким городам, как Юрьевец , Холуй, Шуя и другие. "Вообще, мы считаем, что развитие малых городов в нашей области — это особый приоритет, отдельный. У нас расположено очень много малых городов, которые являются важными для русской истории культуры. Это не только Палех и Кинешма, о которых я говорил, это еще Юрьевец, это еще и Холуй, столица лаковой миниатюры, это город Шуя и другие города. Безусловно, они этого внимания заслуживают и это внимание получают", — подчеркнул губернатор.

В этой связи Воскресенский попросил у президента поддержки на определенные нужды, в частности, дороги. "Как я уже вам говорил, у нас остро стоит вопрос по дорогам, они некачественные. Что-то мы можем сделать своими силами, где-то нужна поддержка федерального центра. Уже дано поручение правительству по так называемому восточному обходу города Иваново ", — обратился он к Путину. Президент ответил: "Это я знаю".