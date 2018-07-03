Ещё
Путин и Трамп могут встретиться тет-а-тет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле не исключили встречи Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки 

RT на русском 57 минут назад
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет в Хельсинки возможна при наличии предварительной договорённости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договорённость, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз», — сказал Песков журналистам.
По его словам, российский президент чувствует себя комфортно в любых форматах, которые комфортны его собеседникам.
Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп планирует провести встречу с Путиным один на один, прежде чем представители делегаций двух стран присоединятся к переговорам.
Встреча лидеров пройдёт 16 июля в Хельсинки.
RT на русском: последние новости
Сенатор рассказал о встрече американских конгрессменов с Лавровым Как в России отреагировали на обещание Трампа обсудить крымский вопрос на переговорах с Путиным Песков назвал НАТО «дитём эпохи конфронтации»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине предложили топить российские корабли219
Валютные резервы России оказались под угрозой168
«Путин нанес удар по животу Европы — по Балканам»59
Балерина лишилась ног после отдыха на катере6
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету49
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:41
В военном параде в Минске приняли участие женщины
Армия Войска
01:48
Балерина лишилась ног после отдыха на катере
Происшествия
00:06
Пролёт вертолёта ВСУ над пляжем в Мариуполе
В мире
01:27
На Украине предложили топить российские корабли
Войска Армия
00:36
Племянницу Скрипаля выдвинули в депутаты
Политика Происшествия
05:23
Россиян оставят без плацкарта
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение