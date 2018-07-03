Путин и Трамп могут встретиться тет-а-тет

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет в Хельсинки возможна при наличии предварительной договорённости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договорённость, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз», — сказал Песков журналистам.
По его словам, российский президент чувствует себя комфортно в любых форматах, которые комфортны его собеседникам.
Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп планирует провести встречу с Путиным один на один, прежде чем представители делегаций двух стран присоединятся к переговорам.
Встреча лидеров пройдёт 16 июля в Хельсинки.