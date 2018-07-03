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Песков: «НАТО — дитя эпохи конфронтации»
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Песков назвал НАТО «дитем эпохи конфронтации» 

Российская Газета 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
В Кремле снова напомнили об отношении Москвы к НАТО и сущности этой организации.
Отвечая на просьбу прокомментировать изменение риторики американского президента Дональда Трампа, в частности, критику НАТО и европейских партнеров, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил: "Это скорее вопрос для обсуждения в рамках самой НАТО".
"Вы знаете в целом наше отношение к НАТО: это дитя эпохи конфронтации, и это организация, которая создана для целей конфронтации и полностью заточена под эти задачи", — продолжил представитель Кремля. "Это определяет смысл ее существования", — добавил он.
"Мы видим процесс постоянного приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Наша позиция хорошо известна в отношении этого процесса и она не претерпела каких-либо изменений", — заключил пресс-секретарь главы государства.
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