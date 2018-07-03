Песков назвал НАТО «дитем эпохи конфронтации»

В Кремле снова напомнили об отношении Москвы НАТО и сущности этой организации.

Отвечая на просьбу прокомментировать изменение риторики американского президента Дональда Трампа , в частности, критику НАТО и европейских партнеров, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил: "Это скорее вопрос для обсуждения в рамках самой НАТО".

"Вы знаете в целом наше отношение к НАТО: это дитя эпохи конфронтации, и это организация, которая создана для целей конфронтации и полностью заточена под эти задачи", — продолжил представитель Кремля. "Это определяет смысл ее существования", — добавил он.

"Мы видим процесс постоянного приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Наша позиция хорошо известна в отношении этого процесса и она не претерпела каких-либо изменений", — заключил пресс-секретарь главы государства.