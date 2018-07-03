Ещё
Путин встретится с врио губернатора Ивановской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин проведет 3 июля встречу с врио губернатора Ивановской области 

ТАСС 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин проведет 3 июля встречу с врио губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня продолжится региональная тематика на повестке дня президента. Публичной станет встреча Путина с врио губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским", — рассказал Песков.
В целом, по его словам, глава государства 3 июля "продолжает свою работу в рутинном плане, у него запланировано несколько совещаний".
ТАСС: последние новости
Патрушев 9 июля проведет совещание о правопорядке в Крыму Песков: в Кремле не проводят исследований о повышении внимания общества к реформам Кабмин постановил создать ТОР "Заречный" в Пензенской области
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»136
Москва ушла под воду24
Савченко избили в Киеве68
У россиян появится новый вид заработка15
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло26
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение