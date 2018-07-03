Ещё
Племянницу Скрипаля выдвинули в депутаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине предложили топить российские корабли
На Украине предложили топить российские корабли

Племянницу Скрипаля выдвинули в депутаты 

Вести.Ru 7 часов назад
Виктория Скрипаль (племянница Сергея Скрипаля) стала кандидатом в депутаты Ярославской областной думы. Ее выдвинуло региональное отделение партии "Справедливая Россия". Выборы пройдут 9 сентября.
Как сообщил "Интерфаксу" секретарь бюро совета регионального отделения партии Анатолий Каширин, Скрипаль возглавила территориальную группу N10.
"Она патриот своей страны и хочет помогать своему региону, в "Справедливой России" ее знают давно, она обращалась за помощью", — заявил он.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Предположительно, они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок". Британские власти обвинили в случившемся Россию. В Москве отвергли все обвинения, напомнив, что химическое оружие было уничтожено под контролем Организации по запрещению химоружия.
Между тем ранее британская газета Sun сообщила, что на Скрипалей покушались два человека. Они "почти наверняка имеют тесные связи с Россией" и покинули Лондон через сутки после "попытки покушения, совершенного от имени Кремля".
Вести.Ru: последние новости
Трава по пояс: Матвиенко не смогла пройтись по Чите даже без каблуков Песков: Путин смотрел игру от начала до конца и болел за сборную РФ Песков: Путин и Трамп не будут говорить о Крыме
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин нанес удар по животу Европы — по Балканам»79
В Киеве оценили «четкий сигнал» Путина362
«Москва лежит в руинах, нам на это начхать!»598
Россиянам подготовили альтернативный интернет84
Гражданский брак приравняют к законному90
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Статьи
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
00:36
Племянницу Скрипаля выдвинули в депутаты
Политика Происшествия
05:23
Россиян оставят без плацкарта
Компании
01:38
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
Войска Армия
03:35
Интервенции Минфина лишат рубль нефтяной поддержки
Рынки Экономика
03:55
Названо имя убийцы Тупака Шакура
Шоу-бизнес
00:38
Россия испытала дальнобойную ракету для С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение