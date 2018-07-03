Шесть кандидатов в мэры Москвы сдали подписи в горизбирком для регистрации

МОСКВА , 3 июл — РИА Новости . Шестеро кандидатов в мэры Москвы подали в городскую избирательную комиссию документы с подписями муниципальных депутатов и избирателей.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Для регистрации кандидатам в мэры, выдвигающимся от политических партий, до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам, помимо этого, нужно предоставить около 36 тысяч подписей избирателей.

Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата.