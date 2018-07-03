Шесть кандидатов в мэры Москвы сдали подписи в горизбирком для регистрации 

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Шестеро кандидатов в мэры Москвы подали в городскую избирательную комиссию документы с подписями муниципальных депутатов и избирателей.
Так, в понедельник документы сдал действующий мэр Сергей Собянин. Во вторник документы предоставили Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия», от ЛДПР — Михаил Дегтерев, Вадим Кумин — от КПРФ, Дмитрий Гудков от партии «Гражданская инициатива» и Михаил Балакин от партии «Союз горожан».
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Для регистрации кандидатам в мэры, выдвигающимся от политических партий, до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам, помимо этого, нужно предоставить около 36 тысяч подписей избирателей.
Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата.