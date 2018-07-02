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Конгрессмены США прибыли в Москву
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Конгрессмены США прибыли в Москву 

RT на русском 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Конгрессмены США прибыли из Санкт-Петербурга в Москву на скоростном поезде «Сапсан», сообщает ТАСС.
Отмечается. что американские политики прибыли на Ленинградский вокзал в Москву после встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт встречу с американскими конгрессменами в Москве во вторник, 3 июля.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил готовящийся визит американских конгрессменов в Россию.
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