Конгрессмены США прибыли в Москву 

Конгрессмены США прибыли из Санкт-Петербурга в Москву на скоростном поезде «Сапсан», сообщает ТАСС.
Отмечается. что американские политики прибыли на Ленинградский вокзал в Москву после встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт встречу с американскими конгрессменами в Москве во вторник, 3 июля.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил готовящийся визит американских конгрессменов в Россию.