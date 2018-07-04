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Песков назвал условие встречи Путина с Нетаньяху
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Путин планирует встретиться с эмиром Катара и премьером Израиля 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на следующей неделе, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы действительно не исключаем возможности проведения таких встреч. Они в целом готовятся и состоятся, если в связи с планируемым посещением матчей чемпионата гости приедут сюда. Нетаньяху да, такая встреча запланирована", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли подобные встречи.
Он уточнил, что встречи запланированы на следующей неделе. "Нет, готовится, тоже готовится встреча, но если он будет находиться в Москве, то тогда встреча состоится", — добавил Песков на уточняющий вопрос, готовится ли встреча с эмиром Катара или только обсуждается.
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