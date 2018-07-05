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Украина приготовилась обсудить обмен журналиста Вышинского
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Украина приготовилась обсудить обмен журналиста Вышинского 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Украина готова рассмотреть передачу России еще 13 ее граждан, в том числе и главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в обмен на арестованных украинцев. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко, передает телеканал 112.
Геращенко сообщила, что Уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова намерена посетить 13 граждан России, удерживаемых или находящихся в заключении на Украине. Вице-спикер парламента озвучила только фамилии россиян: Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаев и Юревич.
Представитель Украины добавила, что сегодня проинформирует российского представителя в Трехсторонней контактной группе о готовности своей страны к такому обмену.
Ранее Украина заявляла о согласии обменять 23 гражданина России, удерживаемых на Украине, на украинских, как утверждается, политических заключенных России. При этом Вышинский не входил в список на обмен.
Вышинского арестовали на Украине 17 мая этого года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене.
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