Лавров встретится с конгрессменами США в Москве 3 июля

Об этом ТАСС сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

«Да, такая встреча пройдёт 3 июля», — рассказали агентству.

Ранее в посольстве России подтвердили сообщения о подготовке визита сенаторов из США в Москву.