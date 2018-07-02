Лавров встретится с конгрессменами США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт встречу с американскими конгрессменами в Москве 3 июля, во вторник.
Об этом ТАСС сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.
«Да, такая встреча пройдёт 3 июля», — рассказали агентству.
Ранее в посольстве России подтвердили сообщения о подготовке визита сенаторов из США в Москву.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил готовящийся визит американских конгрессменов в Россию.