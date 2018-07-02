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Лавров встретится с конгрессменами США
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Лавров встретится с конгрессменами США в Москве 3 июля 

RT на русском 2 июля 2018
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт встречу с американскими конгрессменами в Москве 3 июля, во вторник.
Об этом ТАСС сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.
«Да, такая встреча пройдёт 3 июля», — рассказали агентству.
Ранее в посольстве России подтвердили сообщения о подготовке визита сенаторов из США в Москву.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил готовящийся визит американских конгрессменов в Россию.
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