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Трамп поцеловал невесту на чужой свадьбе
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Трамп поцеловал невесту на чужой свадьбе 

Рамблер 6 часов назад
Американский президент Дональд Трамп знаменит непредсказуемыми поступками. На днях он оказался на чужом бракосочетании, но не растерялся и пообщался с гостями торжества. Лидер Соединённых Штатов прилетел в принадлежащий ему гольф-клуб Trump National Doral в Майами. Президентский вертолёт приземлился на территории клуба, где в это время проходила церемония бракосочетания. Даже оказавшись незваным гостей, Дональд Трамп сохранил лицо: он поздравил молодожёнов, пожал руку жениху и поцеловал невесту. Также Трамп поговорил с другими участниками праздника. Никто из приглашённых не ожидал встретить на свадьбе столь важного гостя, поэтому люди пришли в восторг после неожиданного общения с президентом страны. Судя по одобрительным крикам, незапланированный визит стал запоминающимся сюрпризом для молодожёнов.
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