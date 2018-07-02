Трамп поцеловал невесту на чужой свадьбе 

Американский президент Дональд Трамп знаменит непредсказуемыми поступками. На днях он оказался на чужом бракосочетании, но не растерялся и пообщался с гостями торжества. Лидер Соединённых Штатов прилетел в принадлежащий ему гольф-клуб Trump National Doral в Майами. Президентский вертолёт приземлился на территории клуба, где в это время проходила церемония бракосочетания. Даже оказавшись незваным гостей, Дональд Трамп сохранил лицо: он поздравил молодожёнов, пожал руку жениху и поцеловал невесту. Также Трамп поговорил с другими участниками праздника. Никто из приглашённых не ожидал встретить на свадьбе столь важного гостя, поэтому люди пришли в восторг после неожиданного общения с президентом страны. Судя по одобрительным крикам, незапланированный визит стал запоминающимся сюрпризом для молодожёнов.