В Крыму сравнили Google с эпидемией

"Это как с эпидемиями различных заболеваний — когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново. Так и с компанией Google — периодические рецидивы болезни", — сказал Полонский.

Часть моста, расположенная ближе к Таманскому полуострову, указана как "Крымский мост", в то время как прилегающая к Крыму — "Кримський міст"

"По большому счету нас все равно, вылечатся они от этой "вирусной инфекции" или нет", — сказал Полонский.

Он также выразил сожаление в связи с отсутствием в компании грамотных переводчиков, которые могли бы правильно указать географической название объекта на разных языках.

Ранее сообщалось, что Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке.