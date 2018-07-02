В Крыму сравнили Google с эпидемией 

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский сравнил компанию Google эпидемией заболевания, возникающей после того, как человеку кажется, "что он вирус победил", из-за того, что на картах сервиса компании Крымский мост подписан на украинском языке с одной стороны, передает РИА "Новости".
"Это как с эпидемиями различных заболеваний — когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново. Так и с компанией Google — периодические рецидивы болезни", — сказал Полонский.
Часть моста, расположенная ближе к Таманскому полуострову, указана как "Крымский мост", в то время как прилегающая к Крыму — "Кримський міст"
"По большому счету нас все равно, вылечатся они от этой "вирусной инфекции" или нет", — сказал Полонский.
Он также выразил сожаление в связи с отсутствием в компании грамотных переводчиков, которые могли бы правильно указать географической название объекта на разных языках.
Ранее сообщалось, что Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.